Archimó le dijo a la conductora que Gerardo Sofovich le había contado que por pedido de ella no había podido bailar con Hernán Piquín en la obra que compartían los tres, "La fiesta está en el Tabarís", en el año 2009.

"Gerardo dijo que no bailábamos juntos porque vos no nos dejabas. El cuadro nunca se hizo. Flor era la cabeza de compañía y hay cosas que deciden las cabezas de compañía y uno se las tiene que comer. Fue así", sostuvo la bailarina.





Florencia se defendió e incluso hizo referencia a la acusación de hace unos días de Cinthia Fernández.

"No, no fue así. No tengo por qué mentirte. Yo no sabía esto, lo ignoraba. Me vengo desayunando con que hago estas cosas, y no soy ese tipo de persona. Vivo enterándome de que bajaba tanta gente. ¡Sería Flor de hija de puta en lugar de Flor de Tarde! Que te adjudiquen cosas que no sos...", dijo la actriz.