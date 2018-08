Cinthia Fernández, a lágrima viva: "No puedo hacer más de lo que hago"

Cinthia Fernández y Matías Defederico viene de mal en peor y luego de que la ex pareja se peleara a través de las La relación post matrimonial entreviene de mal en peor y luego de que la ex pareja se peleara a través de las redes sociales , este viernes, la morocha lloró al mencionar el conflicto entre ella y el padre de sus hijas.

"Yo trato de organizar mi casa, que es un despelote porque tengo dos trabajos. Me reclama que no voy a buscar a las nenas al colegio. ¡Me lo reclama! Pero no puedo, no puedo hacer más de lo que hago", manifestó Cinthia entre lágrimas.

"Me encantaría ir todos los días a buscar a mis hijas al colegio y no puedo porque tengo que trabajar y lo digo orgullosa. Antes trabajaba menos horas y tenía la bendición de buscar a mis hijas todos los días", continuó.

"Le he planteado un montón de veces que pasé a buscar a las nenas, que se corra de los dos días del régimen de visitas. Él me dice que sí, que cuando yo lo necesite él no tiene problemas, pero no me pasó que me diga que está más libre...", comentó luego.

"Yo no sé qué hace de su vida, sé que no trabaja pero tal vez hace cosas para generar un laburo, pero sé que tiene más disponibilidad que yo. Tal vez algunos días necesitaría una mano extra", cerró, totalmente angustiada.

