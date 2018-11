Cinthia Fernández subió una serie de fotos a Instagram del festejo de cumpleaños de su hija Francesca en el que se pudo ver a su familia y hasta la presencia de su novio, Martín Baclini. subió una serie de fotos a Instagram del festejo de cumpleaños de su hijaen el que se pudo ver a su familia y hasta la presencia de su novio,





"Cumpleaños con las abuelas. Gracias por estar", expresó la panelista en una de las postales junto a sus hijas y dos mujeres mayores.





Matías Defederico, que se encuentra en el exterior jugando al fútbol, salió a aclarar desde las redes sociales que ninguna de las señoras que aparece en la foto es su mamá.

defederico.jpg







"No se confundan, no es mi mamá la de la foto, mi madre hace más de 4 meses no ve a mis hijas, por orden de la madre", aclaró el ex de Fernández y padre de Charis, Bella y Francesca.





"Involucrados", América, la modelo comentó por qué no quiere tener contacto con su ex suegra: "La conozco de toda la vida y para mi hija es como la abuela. La conozco desde los tres años. Eso es fogonear, es ser mala leche", apuntó. En, la modelo comentó por qué no quiere tener contacto con su ex suegra:





"Yo me preocuparía más por los alimentos de mis hijas. No me tengo que ocupar yo, tanto alimentos como visita y todo se está ocupando mi abogado, ¿qué necesidad hay? Yo no me hablo con él", explicó.

fernandez 1.jpg







"Elijo no tener contacto con su mamá, con la única que me hablo es con una de las hermanas. MI cabeza me da para trabajar y darle lo mejor a mis hijas, ellas son muy felices, y en gran parte siento que es mérito mío. Para mi salud mental elegí que todo vaya por abogados, fuimos a juicio de alimentos porque él sólo paga la niñera y la obra social", agregó.