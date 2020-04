Cinthia Fernández hizo una nueva denuncia: "Hay miedo"

"El pelotudo o cagón, no va a encontrar nada!", aseguró la modelo en su cuenta de Instagram. Los detalles.

Cinthia Fernández sigue acumulando escándalos. Después de defenestrar a Martín Baclini y tratarlo de "poco hombre" y "cartonero de fama", hace unos días denunció a una vecina que se quedó con un paquete que le habían mandado a ella. La acusó de ladrona y aseguró que la hija de la mujer la golpeó mientras discutían para que le devolvieran sus pertenencias.

Y ahora, la modelo hizo una nueva denuncia: en su cuenta de Instagram contó que le hackearon la cuenta de mail.

"El pelotudo o cagón que me hackeó el mail! No va a encontra nada! ¿Qué pasa, hay miedo, no?", posteó Cinthia, sin dar más detalles al respecto.

Por otra parte, la panelista estuvo lejos de conmoverse con las palabras de Martín Baclini. El empresario habló de "una historia de amor preciosa". De lo que "extrañaba a sus hijas". Sin embargo, ella aprovechó el momento para seguir "pegándole" en el enfrentamiento que mantienen.

Fernández lo trató de "cínico y mentiroso". Y le sugirió que investigue a su novia, Agustina Agazzani, redoblando la apuesta con el emoji: "los cuernos".

