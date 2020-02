Cinthia Fernández hizo una dedicatoria para el día de los enamorados a ¿Baclini?

Cinthia Fernández atraviesa un momento difícil en su vida. En medio de la puja con su ex, Matías Defederico por la cuota de alimentos de las tres hijas de ambos, la bailarina sigue enamorada de Martín Baclini, el empresario con el que terminó su relación hace seis meses.

Baclini ya anunció que no habrá vuelta atrás, que si bien no está con nadie, no quiere volver con la morocha. Pero Cinthia no se resigna a perderlo y está dispuesta a mover cielo y tierra con tal de reconquistarlo. Además, ambos mantienen trato porque ella le maneja las redes al negocio del empresario y el la ayuda económicamente.

LEER TAMBIÉN: Cinthia Fernández lleva a juicio a Defederico por la falta de pago del acuerdo de alimentos de sus tres hijas

El día del amor, San Valentín, no es un momento feliz para la mediática ya que no es correspondida pero eso no le impidió mandar un mensaje en alusión al día.

Desde su redes, Cinthia compartió el mensaje: “Hoy es el día de los enamorados no de los novios. Es el día de quienes aman, sin importar si están juntos, separados, cerca o lejos, para ese amor que no está, para ese amor que esperamos, para ese amor a los amigos o por ese amor a la vida”.

¿Se lo dedicó a Baclini?

LEER TAMBIÉN: Cinthia Fernández explicó si tiene o no un arreglo comercial con Martín Baclini