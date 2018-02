Cinthia Fernández, furiosa con Defederico: " Ahora no sé si quiero que venga"

Cinthia Fernández y Matías Defederico atraviesan una fuerte crisis de pareja y este domingo, tras arribar a Buenos Aires proveniente de España, el futbolista fue entrevistado por Infama Recargado y reveló algunas cuestiones íntimas. Además, mencionó la palabra "separación" y aseguró que llora por las noches a raíz de la tristeza provocada por el mal momento.

Así las cosas, este lunes, Cinthia diálogo con Involucrados y manifestó su enojo por las declaraciones arrojadas por Matías.

"Son épocas que hoy me toca a mí bancarlo a él", arrancó a contar Cinthia en el ciclo de América. Luego, se mostró furiosa por la aparición mediática de su pareja: "No estoy de acuerdo con que lo haga", manifestó.

Y agregó: "Matías no me dijo que iba a hablar en televisión, ahora no sé si quiero que venga, pero también están las nenas y no puedo mezclar las cosas", explicó, entrando en llanto.

"Estoy como enojada y triste. Siempre quedo yo en el último lugar, estoy totalmente desequilibrada, ahora nos toca bancarnos como familia", concluyó Cinthia Fernández.

Mirá el video!

