Cinthia Fernández furiosa con Antonio Gasalla por decir que Flavio Mendoza “compró” a su hijo

Antonio Gasalla revivió la polémica con Flavio Mendoza de la peor manera: el capocómico se refirió a la paternidad del productor de forma desafortunada.

Antonio iba a trabajar con Flavio este verano, pero finalmente no sucedió y las cosas no quedaron bien entre ambos. Gasalla tendrá un espectáculo en donde revivirá sus clásicos personajes junto a Marcelo Polino en Mar del Plata.

LEER TAMBIÉN: Antonio Gasalla regresa a las tablas junto a Marcelo Polino

En ese marco, el cómico visitó “LAM”, El Trece, y apuntó contra Mendoza. “Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”, dijo Gasalla en el ciclo de Ángel de Brito, Graciela Alfano que prestó atención replicó: “No! ¿Cómo que compró un nene?”.

Antonio se negaba a responder a Alfano hasta que De Brito lo corrigió: “Flavio fue papá, no compró un nene”. Pero el cómico volvió a apuntar contra Dionisio: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.

LEER TAMBIÉN: Flavio Mendoza dijo que él bajó del espectáculo a Antonio Gasalla

A partir de esto, una de las que saltó a repudiarlo en las redes fue Cinthia Fernández. La bailarina no dudó en escribir: “Repudio totalmente los dichos de Gasalla “comprando un nene” refiriéndose al hijo de @flaviomendoza . Una gran falta d respeto y más cuando ha asistido al cumpleaños de Dio, una falta d respeto al bb y a su papá”.

“No es la carne ni la sangre, sino el corazón que nos hace padres e hijos!”, finalizó.