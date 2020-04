Cinthia Fernández volvió a apuntar contra Martín Baclini: "No te bancás que te esté sacando la careta"

Lo de Cinthia Fernández (32) y Martín Baclini (37) no parece que vaya a terminar pronto. A varios meses de haber culminado el noviazgo que mantuvieron por un poco más de un año cada día escala un peldaño más el escándalo entre ambos.

La bailarina hizo todo un descargo en Los ángeles de la mañana, El Trece, en el que trató a su ex de “machirulo”, aseguró que le hacía borrar las conversaciones en las que la trataba de “trola” y para corroborarlo le pedía un print de pantalla.

Entonces, ahora es el empresario el que amenaza con mostrar los mensajes que le mandaba la morocha. “Martín quiere demostrar que Cinthia lo amaba y por qué cambió de parecer tan rápido”, dijo Yanina Latorre haciendo referencia al nuevo noviazgo del empresario con Agustina Agazzani. Pero Cinthia le contestó: “Cuánto freakeo (sic), Baclini. No te quieras hacer el picante. Ya lo expliqué”.

“Si vos empezás a filtrar audios y chats, él también va a mostrar tus audios. Seguro más subidos de tono que los de él hacia vos”, le advirtió Ángel de Brito entonces Cinthia contestó: “Yo no tengo problemas, que Martín muestre lo que quiera. Igual, él me hacía borrar los mensajes y mandarle la captura de la comprobación. Él también me dijo que había borrado todo”.

“¿El punto es mostrar que estoy despechada? Baclini, no te bancás que te esté sacando la careta. Eso es lo que pasa. Tu relación con la chica no tiene nada que ver. Si en algún momento me molestó era porque estaba enamorada. Pero yo digo todo esto porque vos me estás diciendo mentirosa en un montón de puntos y te contesto todo. Corré a la chica, no tiene nada que ver ni me afecta. No me levantás ni un pelo, me la bajas mal, Baclini ”, concluyó la morocha indignada.

