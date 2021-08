Cinthia Fernández, enojada con Yanina Latorre luego de que criticara su viaje a Bariloche: "Sos tremenda mala leche"

Cinthia Fernández manifestó su furia contra Yanina Latorre tras ver las críticas que le dedicó la panelista en "Los Ángeles de la Mañana" por irse de viaje a Bariloche.

Resulta que la mediática le tiró un palito por irse al Sur en lugar de estar haciendo campaña, ya que es precandidata a diputada nacional por Buenos Aires por el partido Unite, el mismo que Amalia Granata.

“Me gustaría que, si está en campaña, haga campaña. Amalia Granata, el fin de semana, hace campaña, va de pueblo en pueblo”, arrojó Latorre, provocando una picante respuesta de Cinthia en Twitter.

“Discúlpame sos la única q se puede ir de vacaciones 2 meses. Me voy hasta el domingo y porque sabes muy bien que el finde q fui se me cago porque me sacaron las valijas casi 2 días . . Hay q ser mala leche eh y meter la campaña”, empezó criticando a su compañera, quien había dicho que no necesitaba irse a esquiar porque ya había estado en Miami.

Y añadió: “Conviviendo todos los días laboralmente sabes q no fue por mi fue por las nenas. Vivo laburando y con el culo a dos manos. Sos tremenda mala leche diciendo todo lo q decís! Más conociéndome que no tengo tiempo ni de cagar laburando. No esperaba menos. Anda a criticar a los delincuentes del poder! No a mi q quise revertir el viaje de mierda q les prometí dsp de 1 año y medio q ni salen. Y era mi regalo del Día del niño. 2 días. Anda Yanina déjame de joder y se mejor compañera”.

“Ni solidaria sos. Sabes q pasa mami, yo me voy cuando las empresas me dan la posibilidad de realizar un viaje así porq no lo podría pagar. Vos t vas cuando se t cante porque tenes otra realidad. Así q ratifico q Mas mala leche aun sos”, cerró Cinthia Fernández.

