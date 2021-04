Cinthia Fernández disparó contra el Colectivo de Actrices por no apoyarla: "Son selectivas"

En "LAM", Cinthia Fernández aprovechó el momento para arrojar un picante comentario hacia el Colectivo de Actrices Argentinas, luego de notar que ninguna de las mujeres que se encuentran en la agrupación, le brindaron su apoyo luego de que saliera a contar públicamente que fue víctima de violencia de género años atrás.

En medio del debate por los polémicos dichos que dio Rocío Marengo, Ángel de Brito hizo un reclamo y manifestó mirando a Cinthia: "De todas las actrices que retuitearon en ese momento, feministas selectivas, ¿te escribió alguna a vos cuando contaste tu caso de violencia de género?".

"Nada. Yo aclaro que de verdad no las necesito porque me parece totalmente selectivo", indicó la panelista, remarcando su situación. Luego, continuó: "Jamás me escribieron, pero están preparando una conferencia de prensa para anunciar ciertas cosas".

Por otro lado, sin embargo se encargó de separar a Griselda Siciliani y sostuvo: "La saco porque ya me vengo hablando desde el año pasado en lo privado y es buena mina".

"Pero son muy selectivas. Lo mismo que pasó siempre. Yo cuando fue de Tristán vino Rita que es topísima. Y es todo selectivo. Depende quién y también con la gente, que acciona igual. Porque si lo dice alguien que es top o que viene de otro palo buenísimo, le creemos, vamos todo por la causa y es todo relativizado", concluyó Cinthia.

La semana pasada, Cinthia contó que Matías Defederico le pegó a ella en Chile y la mandó al hospital, pero que luego “en el segundo episodio estuvo mi hija. Eso fue en Ecuador. Esa fue la única vez en mi vida… Yo entendí ahí eso de emoción violenta. Yo quería matarlo. Yo sentí ganas de matarlo. Cuando yo vi a mi hija así quería matarlo. Era una cosa que se me salía del cuerpo y no lo podía controlar”.

“Me tocó a mí y yo lo sorteé como pude, pero que te toquen a lo que más amo en la vida… No lo puedo explicar. Me corre el mismo fuego que ese día. De hecho, mi reacción fue empujarlo por las escaleras abrazando a mi hija. Alejándolo. Solo me gritaba que no lo denuncie. Ni siquiera me decía que le diera a la nena”, recordó Fernández.

