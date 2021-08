Cinthia Fernández se desnudó y dio un fuerte mensaje sobre la política

Cinthia Fernández provocó revuelo en las redes sociales con una foto totalmente desnuda y antes de las elecciones dio su primer mensaje político.

"¿Qué es más grave?", se pregunta la panelista de "LAM", El Trece, en su posteo.

Y siguió: "¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar".

"Vayamos a lo importante. Demasiado revuelo con mi cuerpo", finalizó categórica.

La panelista es precandidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires por Unite.

Hace unos días, Cinthia se cruzó al aire con Gladys Florimonte, al recordarle un comentario que la humorista hizo sobre su candidatura.

"Pasa que ella dijo que yo ganaba como diputada, se iba a del país", precisó la angelita.

"Fue una humorada. No te enojes", le explicó Florimonte a la bailarina. "No me enojé. Estoy respondiendo con humor... con ironía", sostuvo Cinthia.

"Espero que ganes. De verdad. De todo corazón", sentenció la invitada.