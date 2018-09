Cinthia Fernández defendió a su novio y disparó contra Laurita tras el cruce en "ShowMatch"

Laurita Fernández estalló en ShowMatch cuando vio su imagen usada para promocionar productos del poli rubro del novio de El viernes,estalló encuando vio su imagen usada para promocionar productos del poli rubro del novio de Cinthia Fernández , quien respondió publicando un video en el que se ve a la integrante del jurado haciendo una producción.





Laurita aclaró lo sucedido con varios tuits. "Fueron fotos y un trabajo que me hizo hacer otra agencia en el pasado, fotos con otro fondo y no con el contenido que hoy vi. Por eso me sorprendió. No me esperaba las perchas jaja. Hablé con mi anterior agencia y está todo aclarado".

Pido disculpas si a alguien ofendí con lo q dije. Se reconocer Si algo se malinterpreta. Para mi no pasa por si son perchas o un rolex, pasa xq se usaron fotos mias para algo que yo nunca supe, x eso mi gran sorpresa. Ya me lo aclararon y esta todo bien. — Laura Fernández (@laufer4) 8 de septiembre de 2018

Valoro el trabajo de todos y lo respeto como nadie. Lamento que de algo q parecía gracioso me terminé enojando, pero la verdad todos pensamos q estaban usando esto en la Actualidad y ya me aclararon que no es así. mis sinceras disculpas si ofendí a alguien. — Laura Fernández (@laufer4) 8 de septiembre de 2018



La conductora agregó una cuota de humor al descargo: "Es viejo, solo que todos pensamos que eran de ahora, y ahí fue el enojo de mi parte. Un malentendido que igual me encantaría que pudiesen colaborar con algún sueño del programa, y de paso mándenme a casa perchas de la oportunidad y una batidora que no tengo".





"Pido disculpas si a alguien ofendí con lo que dije. Se reconocer si algo se malinterpreta. Para mí no pasa por si son perchas o un Rolex, pasa porque se usaron fotos mías para algo que yo nunca supe, por eso mi gran sorpresa. Ya me lo aclararon y está todo bien", aseveró la jurado.









Por su parte, Cinthia Fernández no se conformó con la situación y salió con los tapones de punta a enfrentarla por la red social: "Primero: ya no podes sostener la mentira. Segundo: porque no me arrobas? Tenes miedo de seguir llegando a la verdad? Esta tan clara la verdad q cada vez la embarras más Seguimos..."

Tercero:al hacer campañas todos sabemos q la imagen se usa para todos los productos de la empresa, a no ser q Te de vergüenza algo, como vos muy bien lo dejaste demostrado en el programa — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 8 de septiembre de 2018

Cuarto: Q significa "por suerte yo tengo buenos trabajos" clml dijiste ayer en el programa, podes aclarar eso q con los nervios de la gala no entendí? — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 8 de septiembre de 2018







Bailando fue en busca de material de archivo y compartió imágenes de la campaña de fotos que generaron la polémica. Luego, para sumar a la pelea, la participante del Bailando fue en busca de material de archivo y compartió imágenes de la campaña de fotos que generaron la polémica.





"Acá están las pruebas de la campaña y las fotos que hizo @holasoylaurita, que coinciden con las gráficas de @elpalaciodelaoportunidad. Seguramente fue una broma de @holasoylaurita y esperamos su aclaración", indicó.