Cinthia Fernández, en crisis con Matías Defederico: "Estamos en un mal momento"

Este lunes, Cinthia Fernández se apostó ante las cámaras de Involucrados y reconoció la existencia de una crisis de pareja entre ella y su marido, Matías Defederico.

"Todas mis separaciones fueron horribles, con mensajes y cosas en el medio. Justamente esta vez no me pasó eso. Estamos pasando una crisis. Son cosas de la convivencia de pareja, cosas que yo creo que se pueden resolver. Yo estoy acá en Carlos Paz y hace tres días él se fue a España, y no hubo un momento para hablar", arrancó a contar la morocha, quebrada ante la situación de tener que comunicar semejante noticia.

"Son siete años, tengo una familia hermosa y son cosas que se pueden arreglar. Yo lo amo, él me ama. Y no pasó nada que no se pueda resolver. Tenemos muchos viajes encima, muchísimo desgaste, yo paso mucho tiempo sola y él también. Y es horrible. No lo digo por celos. Tenemos ganas de quedarnos en un lugar y no nos pasa, no tenemos esa suerte. Somos una familia nómade y ya no tengo ganas de trasladarme, son un montón de cosas que llevan a discusiones", explicó luego.

"No tengo ganas de aguantarme que salga ninguna mina a hablar, él no se mandó ninguna cagada, como sí pasó otras veces, y yo tampoco. Hubo respeto. Es la única vez que me siento en una crisis normal con mi pareja. Las otras veces las pasé muy mal. Pasamos por situaciones muy feas. Ya todos lo saben porque tuvimos muchas separaciones. No quiero volver a pasar por eso porque las nenas son grandes", dijo, desmintiendo que haya terceros en discordia.

"No la voy a dejar así: tengo tres hermosas hijas y amo con toda mi alma a la persona con la que estoy, él lo sabe. Mi familia es hermosa. Este año fue terrible, tuvimos tres mudanzas, y yo sufro mucho, me olvido de la pareja porque pienso en las nenas. Me bloqueo, me estresan los cambios de las nenas y dejo de lado la pareja. No hay que dejar que pase eso", concluyó Cinthia, a puro llanto.

