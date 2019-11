Cinthia Fernández contó por qué tardó en contar su separación con Martín Baclini: “Me daba vergüenza volver a fracasar en el amor”

Cinthia Fernández se confesó en el ciclo de Pampita. La bailarina se animó a hablar de todo: sus problemas de autoestima, cómo se encarga de sus tres hijas sola -el padre de las niñas Matías Defederico juega en un club lejos y solo viaja una vez al mes a verlas. Y, además habló del tema que más la afecta en la actualidad: su separación con el empresario Martín Baclini.

"Martín me dijo: ´si quiero tener un hijo, ni dudo en tenerlo con vos´”, contó sobre la confesión que le hizo su ex que a los 36 años había proyectado una vida sin niños. "Me había ilusionado con formar una familia con Martín. Yo lo sigo amando”, contó entre lágrimas.

Pampita le consultó por qué tardó tanto tiempo en contar que no estaban más juntos, y Cinthia reveló que no fueron dos meses como afirmó el empresario y reveló que no se animaba a decirlo porque: “Me daba vergüenza volver a fracasar en el amor”. Además, contó que fue Martín quien lo contó porque ella tenía la fantasía de poder seguir luchandola. “Fue elección de él, yo no estaba de acuerdo con terminar", dijo.

“Quizás tengo que resolver un montón de cosas internas mías”, añadió sobre sus problemas de autoestima que se desarrollaron a partir del nacimiento de sus tres hijas y de su separación con el ex futbolista.

Sobre verse todos los días en los ensayos del ”Súper bailando”, ShowMatch El Trece, reveló que es difícil, trata de solo mirarlo a los ojos en las galas del ciclo y que ambos pensaron en renunciar.

“Yo voy a salir adelante, soy fuerte, estoy orgullosa de como soy y soy esto", dijo y Pampita le contestó que quería hablar con ella en privado para darle algunos tips y ayudarla.