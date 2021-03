Cinthia Fernández contó que chocó contra una moto: "Fue un día muy especial y triste para mí"

Cinthia Fernández estuvo desaparecida por unas horas en las redes sociales y le explicó el motivo a sus seguidores.

“Bueno ayer andaba muy triste porque perdí un ser muy querido para mi! por eso no aparecí”, contó la bailarina a través de sus stories de Instagram.

Y luego agregó: “Para los que preguntan si choqué, no me pasó nada fue un topetón de la camioneta con una moto no le pasó nada a nadie porque estábamos parados. Solo que arrancó el semáforo la moto arrancó y se apagó o trancó y no sé qué sucedió. Y yo arranqué y la trompa empujó a la moto, pero el chico un amor no fue culpa de ninguno , cosas que pasan y nada grave”.

“Es más el chico es repartidor y conseguí un servicio de mensajería de confianza gracias al topetón. Y fue muy dulce justo en un día muy especial y triste para mí me dice ‘fue el mejor choque de mi vida porque te conocí’, así que un amor. Dicho esto arriba y a cambiar energías. La vida es esto buenas y malas”, concluyó Cinthia Fernández.

