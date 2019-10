Cinthia Fernández confirmó la separación de Baclini: "No creo que sea definitivo, tenemos que ver qué nos pasa"

Cinthia Fernández confirmó la separación con Martín Baclini y dijo que él la dejó hace dos meses.

"No tengo muchas ganas de hablar porque me siento mal. Paro porque los adoro y respeto el laburo de todos. No tengo más que decir", comentó la bailarina y panelista ante el micróono de "Nostoros a la mañana", El Trece.

"Influyó Luciana Salazar. Una persona que está todo, pero todo el tiempo generando problemas es difícil, pero no fue solo eso. Es todo el tiempo molestar y llamar por teléfono. Y estar en el medio. Yo no comparto ser así. Él hacía lo que podía, imaginate que recibía puteadas mías, puteadas de ella", apuntó Fernández.

Cinthia reconoció que él decidió tomar la decisión del final de pareja: "La tomó él. Yo no tengo problemas en decirlo. Yo no creo que sea definitivo, tenemos que ver qué nos pasa. No vamos a dejar el Bailando. Es nuestro trabajo hoy y tenemos que respetarlo. Nos reocupamos del sueño. Donamos el sueldo, así que irnos es un poco abandonar a los chicos y no está bueno".

"La parte familiar de las nenas es la que más me cuesta. Él quiere, pero como yo no sé lo que va a pasar... Ya cargo con culpa porque cuando empecé la relación, que no la esperaba, tardé medio año en presentarle a las nenas. Ellas preguntan mucho por él", cerró angustiada.