Cinthia Fernández confirmó su candidatura a diputada: "Estamos trabajando en silencio"

Cinthia Fernández confirmó este miércoles en "Los ángeles de la mañana", El Trece, que será candidata a diputada, algo que ya venía analizando hace tiempo.

La panelista contó que se postulará como candidata en las elecciones legislativas de este año y está trabajando "en silencio" para eso y dedicarse desde "el lado de mujer" con sus vivencias. Destacó además el trabajo de Irma Roy.

"Sí, la semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino parece como todo cholulo y mediático", confirmó Cinthia mientras Beto Casella se encontraba en el móvil.

Y añadió segura: "Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobre todo de mujer".

Y amplió al respecto: "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuánto a las vivencias? Quién más mierda ha vivido que yo, a todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria. Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo".