Cinthia Fernández cerró su campaña electoral en portaligas y en el Congreso de la Nación

Cinthia Fernández decidió calentar aún más la campaña electoral para las Paso 2021 y mostró un adelanto de su video en portaligas y en el Congreso de la Nación.

La precandidata, Cinthia Fernández, suele ser muy criticada por la exhibición de su cuerpo y se agarró de esas ideas para hacer un controvertido final de campaña.

Recordemos que Cinthia forma parte de la lista como precandidata a Diputada por el espacio Unite.

El adelanto del video que se estrenará esta noche fue puesto al aire en el programa donde trabaja, Los ángeles de la mañana.

Eso sí, en el piso se generó un fuerte debate entre Cinthia y Fanny Mandelbaum, quien criticó duramente tanto su método como el de todos los políticos en esta campaña.

Todo se originó porque en las imágenes se la ve a Fernández con un look tanguero pero muy osado, en portaligas. Mandelbaum, consultada por el conductor, fue muy sincera: "Creo que el camino no es mostrar el culo. Perdoname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso".

Cinthia, sin ánimos de confrontar, explicó: "Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean, 'no sé tu propuesta'. Todos me cuestionan, porque justamente hablan de mi pasado como también lo hicieron con Amalia".