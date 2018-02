Cinthia Fernández: "Celebro que Adriana Salgueiro diga la verdad de lo que pasó con Tristán"

Almorzando..." Mirtha le consultó a Adriana Salgueiro por la pelea que involucró hace unos años a Cinthia Fernández y Tristán que terminó en la Justicia, y que la misma le terminó dándole la razón al cómico. El domingo, en "..."le consultó apor la pelea que involucró hace unos años aque terminó en la, y que la misma le terminó dándole la razón al cómico.

Adriana hizo su descargo y luego Mirtha acotó: "Cinthia te acusó a vos de que te habías hecho bastante la desentendida..." Y Salgueiro respondió: "Si, si utilizó una palabra bastante más desagradable para conmigo, pero si ella cree que ir a declarar la verdad a la Justicia me hace una persona "nefasta", bueno está bien, que lo piense. Yo sé que actúo bien". El video:

PrimiciasYa se contactó con Cinthia para preguntarle sobre estos dichos: "No me interesa lo que diga Adriana Salgueiro, al final terminó diciendo la verdad: que no vio nada y que escuchó mis gritos. En ese momento, las declaraciones de ella no fueron las mismas. Decía que Tristán era incapaz de eso. Así que celebro que diga la verdad". se contactó con Cinthia para preguntarle sobre estos dichos: "





"Como siempre dije, una sola persona vio el cachetazo. Por el lado de Jésica Cusnier, hablé por privado y obviamente tiene miedo a un juicio de su parte. Además de conflictos con su familia, su pareja e hijo, por mis declaraciones que escucharon", sumó la modelo.

"Ella dijo que lo del camarín existió, la piña a la puerta. Después lo que no admite es el acoso porque obviamente se come un juicio de Tristán. Fue cobarde, pero no la culpo y la entiendo. Nadie desmintió nada. Jamás dije que ambas vieron algo... Hay que prestar atención a lo que dije".

Para completar, la morocha remarcó: "Con esto cierro el tema y con todo el respeto del mundo, basta de Tristán, me hartó. Yo ya me limpié de su mentira, ahora que pague ir señalado y que piense 5 veces hacerse el vivo con una mujer".