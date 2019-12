Cinthia Fernández admitió que Baclini le sigue pasando plata pero aclaró: “no me mantiene”

Desde julio que Cinthia Fernández y Martín Baclini están separados, aunque ellos lo hicieron público meses después. Durante esos meses siguieron juntos participando el “Súper bailando”, y según confirmó la mismísima bailarina, el empresario la siguió ayudando económicamente.

Hace unas semanas el empresario admitió que él pagaba por la educación de las tres hijas de Cinthia con Matías Defederico, ahora se supo que le pasa más dinero.

LEER TAMBIÉN: Ángel de Brito le revisó el celular a Cinthia Fernández en vivo, ¿Qué encontró?

En pleno vivo de “LAM”, El Trece, Yanina Latorre apuntó a Cinthia: “Lo importante es que (Baclini) te siga manteniendo, porque Guido lo mantiene a Tomasito”, haciendo alusión al juego que tiene el hermano de Silvia Süller con su pareja.

Inmediatamente, Ángel de Brito le preguntó a la bailarina sin filtro“¿Te mantiene Baclini?”.

LEER TAMBIÉN: Martín Baclini reveló qué lo une hoy a Cinthia Fernández

“No, no. Me ayuda con un montón de cosas y me sigue ayudando. Pero no necesito que me mantengan”, sostuvo. "Con él tuvimos una charla muy linda, pero muy triste. Yo le dije que viva lo que sienta vivir. Él es una persona muy especial. Hace 36 años que él está solo. Él me dijo que me ama, pero que lucha con un estilo de vida que llevó siempre… Me dijo que está muy enamorado de mí. (...) Yo en el inconsciente lo espero, pero él también se arriesga a perderme. Es la verdad", admitió la bailarina.