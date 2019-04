Cinthia Fernández acusó a Flor de la V de bajarla de una obra de Gerardo Sofovich

Según contó al aire en "Los Ángeles de la mañana", Cinthia había sido convocada para formar parte del elenco pero Flor le bajó el pulgar con Gerardo.

Embed



"Él me había llamado para el elenco principal, y vos y estabas justo con Liz Solari en la final del Bailando. A mí me habían eliminado quinta y a la salida me preguntaron quién prefería que gane", comenzó Fernández. comenzó





"Y yo desde mi inocencia porque recién arrancaba nunca creí que me iba a costar tan caro decir que quería que gane Liz. Y Flor de la Ve me bajó de Carlos Paz. Gerardo me lo dijo. Ya pasó, pero bueno lo que quiero decir es que en algún momento tuviste eso de ser intocable", agregó la ex de Defederico.





Ante la acusación, Florencia aclaró: "Primero y principal nunca tuve la necesidad de bajar a nadie. Nunca hablé con Gerardo Sofovich. Siempre estuve en mi microclima y así fui toda la vida. Segundo, el elenco de Champagne siempre fue el mismo. Y nunca Gerardo me dijo que iba a estar Cinthia Fernández".