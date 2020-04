Cinthia Fernández tras ser acusada de maltrato y estafa: “Yo no incumplí nada, buscan fama”

En medio de las discusiones con su expareja Martín Baclini y un entredicho con el papá de sus hijas Matías De Federico, a Cinthia Fernández se le sumó en las últimas horas una nueva acusación. En esta ocasión, por estafas y maltrato.

Según informó Lío Pecoraro, la bailarina fue denunciada por incumplir un contrato en 2017 al dúo musical "John & Frank" quienes aseguraron que la contrataron para filmar un video clip donde sería la protagonista. Pese a que le pagaron 48 mil pesos, el dúo advirtió que la modelo y panelista de "LAM" no cumplió con lo pautado..

"El dúo “John & Frank” dice haberla contratado para la realización de un video clip, le pagaron 48000 pesos y cuentan que los maltrató y no cumplió con lo pactado. Quieren que cumpla, devuelva la plata o a la justicia”, indicó Pecoraro en "El Run Run del Espectáculo".

"La contratamos con el sueño de tener a una primera figura y terminamos en una pesadilla de maltrato, estafa, humillación, de incumplimiento de contrato por todo lo que nos hizo en este videoclip", señaló el vocalista de la banda Juan Pablo Martorelli.

En el contrato se estableció que ella tenía que difundir el video en sus redes sociales, pero según Martorelli nunca ocurrió. "Cuando hicimos el contrato nos vendieron que ella tenía tres millones de seguidores", afirmó.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Cinthía señaló que es mentira lo que dice el cantante y afirmó que "buscan fama". "Lío Pecoraro me encanta porque chequea lo que le conviene y lo que no, no lo chequea pese a que tiene mi teléfono. No entiendo por qué no me llamó… Estos chicos hace muchos años que están tratando de salir a la fama, yo lo grabé a ese video hace cuatro años y si yo hubiese estafado a alguien me hace un juicio de manera inmediata. Esta persona iba al Bailando cuando yo estaba para figurar y llamar la atención con su manera de vestirse y me ha cruzado y no me ha dicho nada. Ya el año pasado los chicos de Intrusos me consultaron sobre el tema y yo le conté la situación a Pablo Layús y se dieron cuenta que los estafadores son ellos, por decirlo de manera graciosa. Pero no me estafaron y es muy gracioso que siempre que yo cuando tengo un quilombo mediático ellos buscan algún periodista para hacer creer que fueron estafados", comenzó diciendo la modelo.

Y siguió con su relato: "Me contrataron por un video que grabé en la ciudad de Mar del Plata en pleno invierno, en un vuelo que tenía a las 7 de la mañana y volvía a las 5 de la tarde. El tiempo de grabación estaba estipulado y yo fui y grabé. También habían otras chicas que participaron del video y la pasaron mal, tengo los contactos de ellas. Yo fui y la grabación empezó como cinco horas más tarde, pasado el mediodía porque creo que a ellos se les había roto algo y no se podía grabar".

"Las chicas estaban en bikini cagándose de frío, una estaba descompuesta y no le habían dado de comer. Yo le terminé comprando algo para que coma y les pedí que traiga comida para todos porque en esa situación no se podía grabar. La misma persona que me contrató a í había llevado a las demás chicas", detalló Fernández sobre la jornada de grabación.

Por último, Cinthia remarcó: "Yo no incumplí nada, ellos me pidieron postear el video y lo hice. Después me pidieron que hiciera otro posteo y le dije que lo tenían que pagar. Está todo registrado, tengo las pruebas de todo y se me acusa de algo que no está bueno. Es gente que busca fama hace rato. En mi laburo soy intachable y por eso soy una de las personas que más campaña tiene en las redes sociales, es un trabajo que no subestimo como tampoco lo hago con el de la tele y el teatro".

