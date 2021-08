Cinthia Fernández aclaró por qué trató de infantil a Patricia Bullrich, pero fue denunciada

Cinthia Fernández se cruzó el sábado en el programa de Mirtha Legrand con Patricia Bullrich, en medio del debate que se generó por la denuncia que le hizo Florencia Peña a Fernando Iglesias y Waldo Wolff por "violencia de género mediática, institucional y simbólica".

Luego del enfrentamiento, en el que la panelista trató de "infantil" la explicación de Bullrich, salió a hablar a través de las historias de Instagram para aclarar todo lo que sucedió en el ciclo que conduce Juana Viale.

Sin embargo, en medio de su contundente discurso, cuando Cinthia Fernández comenzó a hablar del episodio con Bullrich, mostró que las historias que había subido comenzaron a borrarse porque fueron denunciadas en la red social.

"Si hay algo que no soy es K, evidentemente no me escucharon en mis declaraciones", resaltó Cinthia. "Pienso que están queriendo tapar con misoginia la cagada de risa que se mandaron en nuestra cara. Mientras todos los peluqueros tenían que cerrar afuera, ellos tenían una peluquería adentro de la quintita de Olivos. Mientras todos los gimnasios fueron los últimos en abrir junto con los teatros, el señor tenía el personal trainer, el adiestrador del perro. Eso es lo que pienso de este gobierno", añadió Cinthia.

Luego, contundente indicó: "Otra cosa es que no avalemos ni critiquemos la misoginia. Porque no me importa de qué partido sos, que ideología tenés, no se maltrata a la mujer. A mí me maltratan todos los días, todos los días leo puta, trola, gato. Y más desde que quiero dedicarme a la política. Parece que todos estuvieron en mi cama".

"Está claro que no soy de un lado ni del otro. Me tienen los huevos llenos de la grieta. No soy de un lado ni del otro, defiendo lo que yo pienso. Dejen ese circo. Cuando se manden una cagada no traten de taparla con otra cagada. Todo lo que hacen es grave", expresó.

Luego, con respecto a su discusión con Patricia Bullrich, Cinthia Fernández se sinceró y sostuvo: "No tengo nada contra ella, no tengo nada contra ningún político. Le digo lo que pienso desde el lado de ciudadana. Y ayer no fue una discusión política justamente".

"Me parece infantil y me parece una discusión de mis hijas diciendo 'vos portate bien Charis', y que ella me diga 'yo no me voy a portar bien porque mi hermana no lo hace'. Si el otro no lo hace", comenzó explicando Cinthia en sus historias, sobre la frase en la que trató de infantil a Bullrich por su respuesta.

Sin embargo, el video no se vio completo porque comenzaron a denunciarle las historias, y el mensaje quedó trunco. "De manual, gente que no respeta la opinión del otro denunciando. Así que si ven las historias cortadas es porque alguien está al pepe denunciando", aclaró Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram.

