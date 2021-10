Cinthia Fernández y un accidente con sus hijas que podría haber terminado en tragedia

Cinthia Fernández le celebró el cumpleaños de sus hijas y las tres pequeñas quedaron agotadas.

Tras llegar a su casa se durmieron temprano y la panelista de LAM comenzó a sentir un fuerte olor a quemado.

La morocha descubrió que el olor salía de la habitación de las pequeñas, "Comencé a sentir mucho olor a quemado", dijo grabando un video de lo que sucedía y mostrando una caja de luz y cables al lado de una de las camas.

"No puedo dormir, tengo mucho miedo. No saben lo cagada que estoy. Me baje el matafuego del auto”, señaló con preocupación.

"Claramente no puedo dormir, baje la térmica, estoy con el matafuego al lado, el transformador sulfato, el olor está muy fuerte. Que Feo", indicó Cinthia con el maquillaje corrido.