Fuertes acusaciones de Cinthia Fernández contra Martín Baclini: "El problema es que es poco macho"

Cinthia Fernández superó por completo a Martín Baclini y contó algunos pormenores desconocidos de la relación. La bailarina hizo un listado de cosas que pasaron entre ellos que van desde mal trato hasta la intervención de Luciana Salazar.

“El problema es que sea poco macho, no las cosas materiales. Yo me enamore de él y no de la guita, a mi no me mantiene nadie”, aseguró.

“Mis problemas empezaron en 2018 cuando volvimos de un viaje. Todos saben que hay fotos mías en bolas, me paseaba con el hilo dental, no tengo nada que ocultar. Podés decir que daba trola pero podés investigar el ambiente entero y no me acosté con nadie para conseguir un laburo. De hecho, él me investigó por todos lados y me hacía decirle quiénes eran mis ex”, reveló.

Cinthia contó que Luciana Salazar le había llenado la cabeza y le había dicho que ella cobraba por salir con hombres: "le dijo que yo era un gato".

"Porque ella es así, por eso yo tenía tanta bronca con ella. Si hay algo de lo que no me podés acusar es de acostarme con alguien por guita o laburo”, explicó.

Sobre Baclini además dijo: “Me hacía borrar chats en los que me trataba de trola y que le mande captura de que los borraba”, sostuvo que pasaba cuando la maltrataba y no dudó en afirmar que era una relación “enfermiza”.

“Mi problema de autoestima es bastante grande y lo tengo que tratar. Estaba deslumbrada”, agregó.

