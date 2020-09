Cifra millonaria: Pata Villanueva acusa de estafa a Guillermo Coppola

Pata Villanueva se encuentra en un fuerte conflicto legal con Guillermo Coppola. Lo acusa de haberse quedado con el dinero de una casa de Uruguay que el ex representante vendi贸.

En Confrontados (El Nueve), la ex vedette cont贸 su versi贸n de los hechos. "Es un tema que lleva muchos a帽os. Guillermo era mi amigo. Era el manager de El Conejo. Era mi hermano. Cuando tuve un problema yo lo contact茅... pero ahora 茅l no quiere hablar conmigo", se帽al贸.

"Quiero una reuni贸n con 茅l. Es una cosa de c贸digos. Le dije 'Vendelo, cobr谩s tu parte y yo la m铆a'. Esto no pas贸. Cuando te traiciona un amigo qued谩s dolido", reflexion贸 Villanueva.

La casa se vendi贸 en 250 mil d贸lares y seg煤n una declaraci贸n de C贸ppola que Villanueva revel贸 茅l no pudo devolverle porque "le sacaron todo".

"Me dijo 'no te puedo devolver nada porque me sacaron todo'. Fue el momento que se pele贸 con Diego Maradona. Ahora no pretendo que me pague todo junto, pero que me lo pague como pueda", pidi贸 en c谩mara.

Sobre la respuesta de Guillermo, el abogado de Pata afirm贸: "S铆 contact茅 a Coppola para acercar a las partes y llegar a una soluci贸n. 脡l me dijo que no ten铆a intenciones de hablar con Villanueva. Ante mi insistencia me deriv贸 con su abogada, con quien tampoco llegamos a buen puerto".

