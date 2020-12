El Chyno Agostini presentó a su novia: la reacción de Nazarena Vélez

Nazarena Vélez está viviendo días movidos desde lo sentimental para sus hijos.

Primero fue el turno de Barbie Vélez, quien se comprometió en Punta Cana con su novio, Lucas Rodríguez.

Ahora es el turno del Chyno, fruto de su relación con Daniel Agostini, quien le presentó a su novia, Sol.

La actriz reveló cómo fue su encuentro con su flamante nuera con una selfie familiar.

"Y el nene un día me presentó a la novia", indicó en el posteo de Instagram donde aparecen todos juntos.

"El nene un día me presentó a su novia. Yo no gano para sustos. Últimamente me están cagando a trompadas emocionalmente hablando, lindo. El otro día Barbarita, ahora el Chyno se me apareció con una nueva novia", agregó Naza feliz.

En la imagen se la ve junto a su pareja, Santiago Caamaño, y la novia de su hijo, a la cual vio por primera vez.

