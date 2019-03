Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





La Trastienda de San Telmo, la cantante Chuli Toscano dialogó en exclusiva con PrimciasYa.com y contó su fuerte historia cuando sufrió bullying en el colegio secundario. Antes de presentar su nuevo cd en vivo el jueves 25 de abril a las 21 horas ende, la cantantedialogó en exclusiva cony contó su fuerte historia cuando sufrió bullying en el colegio secundario.

"En 2011 iba a un colegio religioso. Tenía una mejor amiga desde los 4 años y a ella y a mí nos hicieron de todo. Terminé internada por esto. Fue una experiencia muy dura para mí y mi familia, fue lo peor", explicó la joven artista.

chuli toscano 2.jpg



"Yo era diferente, me gustaba cantar y salir a bailar con mis amigas y eso no les gustaba a las mujeres del curso e inventaron cosas de mí bastante agresivas y me pegaron. Me ponían mensajes amenazantes en las redes", recordó la cantante pop.







"Estuve internada un mes en una clínica cuando tenía 17 años, fue bastante duro. Pensé que a esa edad iba a estar al borde de la muerte. Eso fue en cuarto año y no sé cómo hice para pasar de año".





Y explicó: "Después terminé el colegio y no quería ver más a nadie, sólo a mi mejor amiga que estuvo siempre conmigo. Me refugié en la música y empecé canto en Corrientes: mi sueño fue siempre grabar un disco".

chuli toscano.jpg



"Fui seleccionada en 2017 por Carmen (Barbieri) para cantar en Magnífica dos temas míos. La primera vez que la vi estaba nerviosa y me dio calma, me dijo que me despreocupe, que me quedara tranquila", explicó la artista pop.

"Me quedé schockeada. Me dijo que le encantaba mi voz y quedé seleccionada, fue una temporada hermosa. Me hice amiga de todas las vedettes", cerró artista sobre su experiencia teatral con la destacada actriz.