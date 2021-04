Christophe sobre su vuelta a la televisión: "No me veía en otro programa que no sea con Mariana"

Tras su paso por "Bake Off" en Telefe, Christophe Krywonis vuelve a la televisión, de la mano de "Lo de Mariana", el nuevo programa de Mariana Fabbiani, que debuta el lunes a las 11:30 por la pantalla de El Trece.

A horas del estreno, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, el chef francés habló de su nuevo rol en el ciclo de la conductora y también contó cómo se encuentra de salud tras haberse contagiado de Covid.

-¿Cuáles son tus expectativas con este nuevo programa?

Tenemos muchas expectativas y deseamos que sea un éxito, que la gente se cope con el programa y sobre todo se divierta. Es un programa de actualidad pero también de diversión y mucha cocina. En mi cao la idea es volver a cocinar en vivo y no solo evaluar a los demás. Cocinar con la gente ya que durante la pandemia la cocina ha sido un boom, es muy lindo. Junto a Mariana y todo el equipo, cocinar en vivo me divierte mucho y el algo magnifico.

-¿Por qué aceptaste esta propuesta?

Cuando hablé con Mariana y la gente de Mandarina, la propuesta me encantó. Sucede que cocinar en vivo me genera una adrenalina increíble después de haber hecho muchos programas grabados y donde solamente evaluaba. No me veía en otro programa que no sea con Mariana, por eso acepté la propuesta. Cocinar me apasiona y hacerlo en televisión, es la combinación ideal para mí. Lo disfruto mucho. Y además de preparar las recetas para el programa haremos cosas para las redes sociales de Canal 13 ya que hay una impronta de la cocina muy fuerte.

-Durante la pandemia la cocina ha tomado mucho protagonismo en casa y en la televisión...

Así es. No sabía que la gente estaba tan entusiasmada con la idea de cocinar, esto es lo bueno que provocó la pandemia en medio de tantas cosas malas. Y gracias al programa de Mariana podré hacer otro enfoque de mi trabajo en televisión y en las redes. En ese sentido la pandemia ha cambiado mi vida de forma positiva y este programa es el ideal para reivindicarme como cocinero y como persona de televisión. Hace mucho tiempo que no hago televisión, desde el 2019 que se grabó Bake Off por más que se vio el año pasado.

-¿Ya tenes las listas las recetas que harás en los primeros programas?

Hay un equipo de cocina atrás increíble y muy profesional. Y ya tenemos las recetas listas para hacer en los primeros 15 programas. Si bien es una comida casera y fácil para hacer, no quita que tiene que estar todo organizado para lo que es un programa en vivo.

-¿La gente podrá opinar o pedir recetas?

Sí. La idea es hacerlo muy interactivo con la gente y que puedan opinar desde sus casas o pedir qué comidas preparemos en el programa. Por eso haremos cosas en las redes del canal.

-¿Cómo estás de salud después de haber superado el coronavirus?

Estoy bien y en la etapa de recuperación, por ahí me cuesta un poco respirar al hablar pero es algo normal y lógico de esta enfermedad. No únicamente hay que tener cuidado con el covid sino también recuperarse ya que cuesta. Quedan consecuencias y hay que hacerle caso a los doctores por el tema de los cuidados. Hace más de 10 días que salí del sanatorio y me cuido, no hago deportes y nada. Hay que tener paciencia y guardar reposo unos días más.

-¿Ta has volcado a cocinar más estos días que estuviste en casa?

Sí. Estos días practiqué en hacer nuevas recetas y también las que haré en la tele. Tengo unas ganas de empezar ya con el programa, yo ya estoy preparadísimo. Tengo fe que vamos hacer un gran programa, tenemos todo para hacer algo fantástico le decía a Mariana el otro día. Estoy enfrentándome a un desafío muy importante ya que haré tele todos los días, en el horario de la mañana... Es como que dejé mi lugar de confort de jurado haciendo algo ahora que me llena de placer y orgullo.

