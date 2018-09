Christophe: "No estoy de acuerdo con ser el malo del jurado, pero sí soy muy exigente"

La vuelta de Leandro "Chino" Leunis a Telefe para conducir el reality de cocina creado por Endemol Shine Australia será muy pronto, posiblemente el domingo 23 a las 22hs.





En "Familias Frente a Frente: Desafío en la Cocina", 6 familias de 4 integrantes cada una y de diferentes culturas (italiana, árabe, española, asiática, peruana, judía, entre otras), competirán demostrando su saber en la cocina e intentarán conquistar a un prestigioso jurado con sus platos, recetas, historias y sabores.





Christophe Krywonis, Dolly Yrigoyen y Mauricio Asta. El jurado que evaluará los resultados de cada semana estará integrado por tres grandes nombres de la cocina: el infaltable

Embed La cocina del mundo entero conviviendo con los integrantes de cada familia Muy Pronto #FFF "Familias Frente a Frente", con la conducción de @LeandroLeunis por #Telefe pic.twitter.com/urmsiXUu0x — Telefe (@telefe) 6 de septiembre de 2018







PrimiciasYa.com, Christophe adelantó: "Es un programa tan interesante y me estoy preparando para ver cómo reacciona la gente. Son familias las que participan y se enfrentan para ser la mejor familia cocinando en Argentina. Estoy un programa bastante multicolor". En diálogo conadelantó:





"Siempre estoy como jurado en todos los realitys de cocina, y todos mis compañeros que han estado y están son amigos. Es un placer poder compartir esto con ellos", dijo. Sin lugar a duda, el famoso chef es uno de los preferidos a la hora de ser convocado para este tipo de realitys:dijo.





Y remarcó: "Soy una persona bastante discreta en la vida de todos los días y por lo tanto me sorprende el ser tan solicitado, me siento muy halagado. El principal ingrediente que hace que sea así es porque soy honesto e intento ser lo mejor posible y justo con mis argumentos, y verdad. No me gusta vender gato por liebre".





Por último, sobre su rol, aclaró: "No estoy de acuerdo con ser el malo del jurado, sí soy exigente y que busca hacerse entender de las familias que van a participar. Además tengo el criterio suficiente para decir lo que está bien y está mal".





¡Mirá la entrevista completa con Christophe!