Christophe Krywonis se bajó del jurado de "Masterchef Celebrity" y te contamos quién ocupará su lugar

Hoy, Christophe Krywonis, anunció que no formará parte de la edición de famosos de Masterchef que se iniciará en septiembre por la pantalla de Telefe y bajo la conducción de Santiago del Moro.

El propio Christophe confirmó que no será parte del ciclo en un diálogo que mantuvo El espectador, programa que conduce Ángel de Brito, Pía Shaw y Pilar Smith en la CNN Radio. “Es verdad, no voy a estar y no es la muerte de nadie, para nada”, dijo.

"Lo que pasó, para despejar dudas, es que no llegamos a un acuerdo. Y no hablo de la cuestión económica. Para nada. En cuanto al dinero habíamos llegado a un acuerdo. Pero hubo otras cosas que no vienen al caso mencionar que trabaron todo. Así fue”, declaró.

“Tengo muchas cosas para hacer, sinceramente. La verdad es que trabajo, por suerte, me sobra en este momento. Yo tengo mi gran pasión que es la cocina, y dentro de poco voy a abrir una cadena de rotiserías en varios barrios y necesito dedicarle mucho tiempo a ese proyecto”, informó.

“Ahora también estoy muy apasionado con mi línea de productos para el cuidado masculino que también estoy por sacar en el tiempo próximo. Es decir, no es que estoy inactivo o sin hacer nada. Al contrario, tengo un montón de cosas para hacer, incluso, nuevos proyectos con el canal", añadió.

Primiciasya.com pudo confirmar que en Telefe ya tienen el nombre de la persona que lo va a reemplazar.

El nombre del famosos que se sumará al jurado es el de Damián Betular, quien ya participó en es rol pero en Bake Off Argentina.

Betular es el chef principal del hotel Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires y el chef de pastelería ejecutivo de Duhau Pâtisserie.

Los participantes confirmados hasta el momento son: Boy Olmi, Analía Franchín, El Turco García, Claudia Villafañe, Iliana Calabró, El Polaco, Fede Bal y Roberto Moldavsky.