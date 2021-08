Christophe Krywonis habló de su salida de Telefe y explicó los motivos

Christophe Krywonis estuvo como invitado a "Debo decir", América, y habló de su salida de "Masterchef celebrity", Telefe.

El chef contó por qué rechazó estar como jurado en el exitoso reality gastronómico y aseguró que se difundieron muchas mentiras con respecto a él y su salario en televisión.

"Soy de disculparme cuando me equivoco. No me asusta reconocer un error públicamente", comentó el cocinero.

"¿Te arrepentiste de haberte ido de Telefe?", le consultó directo Luis Novaresio. "No porque no me fui además, fue una salida momentánea, por ahí vuelvo", contestó Christophe.

"Sé que es un programa que iba a ser buen rating, salir de la zona de confort, buscaba otras cosas, buscaba cocinar. Me hizo bien comunicarme con la gente en la pandemia cocinando desde casa", fundamentó el chef sobre su decisión.

Y siguió: "Me encantan estos formatos pero estaba para hacer otras cosas tal vez no tan mediáticas pero sí interesantes. Lo he probado con el programa de Mariana Fabbiani".

"Me contaron la historia que era el salario más alto de la televisión argentina. Se dicen muchas pelotudeces también. Yo no miro televisión, ningún canal. La plata ayuda para ser feliz, no hay duda, pero acá, ahora, en el momento", cerró contundente.