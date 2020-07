Christophe Krywonis sobre la descalificación de Samanta en “Bake off”: “ Es una…”

El sábado se grabó el final de “Bake off Argentina”, en ciclo de Telefe que generó mucha polémica en las últimas semanas al trascender que Samanta Casais no era una chef amateur, como había declarado en su ingreso al ciclo, si no que había trabajado en un restaurante y en un programa de televisión.

Sin la participación de Paula Chaves, la conductora tuvo a su tercer hijo este fin de semana, los jurados fueron los encargados de llevar adelante en programa, con Christophe Krywonis a la cabeza.

El francés debió decirle a Samanta que quedó descalificada del programa. “Fue todo muy fuerte intenso, triste y estamos todos muy emocionados. Veníamos de semanas de aguantar la presión de los medios y de las redes, de forma desmedida”, dijo el cocinero al “Esto no es Hollywood”, el ciclo radial de Fernanda Iglesias por AM del Plata.

“Para mi un agotamiento anímico. No fue algo normal pero este programa fue hermoso pese a todo”, sumó el jurado. Sobre Samanta explicó: “Ella dijo que nunca había trabajado en televisión y nunca había hecho un trabajo profesional en gastronomía. Vender tortas desde tu casa no es ser un profesional, trabajar en un establecimiento con venta a la calle sí”.

“Lo mejor para mi era que fuera amateur y se quede con el premio, pero si hubo omisión de la participación televisiva y en un local gastronómico me parece que está bien”, dijo y agregó: “Yo rogaba que no fuera cierto, es una pena”

Sobre el momento de dar la noticia, sostuvo: “Tuve que medir mucho mis palabra para preservarla. Nosotros vimos un ser humano que tuvo ataques que se le hicieron de forma injustificada para mi y mis compañeros. Cudie mucho las palabra”.

“Está muy golpeada esa chica. La perdone, soy de perdonar”, sentenció sobre Samanta.

