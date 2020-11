Christian Sancho homenajeó al primer sándwich que comió en Retiro pero no convenció al jurado

Christian Sancho completó la tercera gala de "Masterchef Celebrity" en reemplazo de Vicky Xipolitakis. Participó del programa de anoche donde la consigna era simple: realizar una milanesa de lo que se les ocurra pero con toque innovador.

"Voy a preparar la primera comida que probé cuando llegué Buenos Aires: el sándwich de milanesa comprado en Retiro. En aquel momento no tenía un mango”, dijo Christian y emocionó a todos con su elección.

“Creo que le tengo que hacer un homenaje a los orígenes, al desarraigo y a todo eso que me trajo cuando tenía mucha hambre”, agregó el modelo.

“A veces pasa que uno, cuando llega del interior, viene sin un mango. Y comer, cuesta. Yo soy un agradecido de tener la posibilidad, hoy, de comer lo que quiero. Y siento que lo mejor que podía hacer, como dijo Dolli, era cocinar con el corazón. Así que me fui a mi abuela, a mi vieja y a ese sandwich que me comí en Retiro aquella vez”, explicó Sancho con lágrimas en los ojos.

Pese a los elogios por su historia, a una destacada cocción del huevo, Sancho no pudo innovar: "La palta y la cebolla morada no fueron innovadoras, no me ayudaron".

