Christian Halbinger rompió el silencio y habló sobre su infidelidad a Miriam Lanzoni

La noticia de la separación entre Miriam Lanzoni (39) Christian Halbinger (36) sorprendió y más aún cuando se supo que fue por una infidelidad de él con una mujer llamada Juliana Rojo.

Al parecer, Juliana -que conoció a Christian el día de la fiesta de su cumpleaños ya que era la dueña del catering que habían contratado para el evento- le habría mandado a la actriz un video de ella y su ex manteniendo relaciones sexuales. Al verlo, Miriam dejó a su pareja y contó el hecho a los medios.

LEER TAMBIÉN: Miriam Lanzoni deberá presentar el video de su ex o enfrentará una demanda por calumnias e injurias

A salir a la luz hablaron todos los protagonistas, inclusive Christian. El empresario le escribió a Tomi Dente, “Nosotros a la mañana”, El Trece, y le explicó que se sentía muy mal al respecto.

"Prefiero no hablar con nadie, estoy muy mal, devastado con esto que pasó y prefiero resolverlo con Miri puertas adentro, en familia. Hablar lo que tengamos que hablar. Si bien estábamos en un momento de impasse y no es lo que se anda diciendo, no deja de ser una mierda que le hagan este daño así. Me siento pésimo por ver a la persona, que es el amor de mi vida, sufriendo así", dijo.

"Con Miriam hay un proyecto de familia, por lo cual quiero sanar esto, lleve el tiempo que lleve. Miriam es amor de mi vida y espero que lo podamos atravesar y superar".

LEER TAMBIÉN: Un testigo confirmó la infidelidad del ex novio de Miriam Lanzoni y reveló algunos detalles