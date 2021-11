El chiste de Wanda Nara sobre el arreglo millonario con Telefe

Wanda Nara habló por primera vez en televisión sobre su crisis con Mauro Icardi. La botinera rompió el silencio en un programa especial con Susana Giménez en Telefe.

Según trascendió, la empresaria habría cobrado 50 mil dólares (más de 10 millones de pesos, de acuerdo a la cotización actual del dólar libre) para darle la exclusiva a la diva de los teléfonos.

En la entrevista con Susana, la botinera hizo un chiste sobre el acuerdo económico al cual habría llegado con la producción de la estrella de la TV.

Después de la charla íntima entre Wanda y la conductora, Mauro se sumó al living.

En ese momento, el jugador del PSG lanzó un comentario y le dio el pie perfecto a su pareja para hacer un chiste sobre su cachet.

"No estoy arreglado para estar acá", dijo Icardi, en referencia a su look. "¿Cómo no estás arreglado?", acotó Wanda. "Vine así nomás...", retrucó el futbolista. "Ah... pensé que querías cobrar por estar acá", remató la blonda.