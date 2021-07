El chiste de la mamá de Lali Espósito sobre La Voz Argentina que enloqueció a todos

Majo Riera, mamá de Lali Espósito, estaba mirando el ciclo La Voz Argentina y no tuvo mejor idea que realizar en Twitter una fuerte crítica al programa.

Si bien Riera no atacó el contenido, hizo hincapié en la extensión del corte que tiene el programa, algo que aparentemente heredó de Masterchef Celebrity.

Al igual que sucedía anteriormente con MasterChef Celebrity, las tandas publicitarias de Telefe en las emisiones de La Voz están muy bien vendidas, por lo cual, la duración de los cortes es bastante larga.

"En este corte me lavo los dientes, saco la basura, lavo los platos, me pongo el pijama, hago manualidades, escribo un capítulo de mi proyecto, contesto mails, me depilo, barnizo la mesita, riego las plantas", escribió Majo Riera.

Varios de los casi treinta mil seguidores que posee la mamá de la coach de La Voz Argentina contestaron a su tuits con memes de la cantante riéndose y asegurando que ellos también hacen una gran cantidad de tareas.