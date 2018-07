Chispazos entre Barby Silenzi y la ex de Rodrigo Noya

A pesar de que Barby Silenzi y Rodrigo Noya desmienten el supuesto romance, los rumores comienzan a imponerse por sobre la verdad y es así como suelen comenzar los escándalos.

Intrusos, Barby volvió a negar que entre ella y su compañero pasara "algo más" que una bonita amistad. "Ella está celosa de su imaginación", tiró la bailarina en el ciclo de América. Esta tarde, en, Barby volvió a negar que entre ella y su compañero pasara "algo más" que una bonita amistad.tiró la bailarina en el ciclo de

Luego, le mostraron un video en el cual, Sofía, expresa su furia por los "dimes" y "diretes" que no cesan desde hace algunas semanas. "Si está con Barby o no, es un problema de él, aunque me lo niega rotundamente. Si estamos separados, que me diga las cosas y listo. Porque no está bueno levantarme, prender la tele y ver esas cosas, porque no es un novio cualquiera; es el papá de mi hijo y lo tengo que ver todos los días"

Al volver al piso, le contestó a Sorrenti: "La re entiendo y no tengo ningún problema con ella. Igualmente, si Rodrigo está conmigo o con quien sea no tiene la obligación de ir y contárselo primero a ella. Ella está celosa de su imaginación", concluyó Silenzi.

Mirá el video!

