Chino Maradona: "Hace mucho tiempo que Diego no ve a su hijo, Vero contó la verdad"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Matías Morla, abogado del ex futbolista, sostuvo que iniciará acciones legales a la madre de Dieguito Fernando por "daños y perjuicios".

Ante este marco, El Chino comentó en exclusiva: "Me sorprende que le inicie acciones legales cuando ella (Ojeda) no estaba contando más que la verdad. Hace mucho tiempo que él no ve a su hijo. Es algo que ella lo tenía adentro y en algún momento lo tenía que contar".



"Yo ya lo sabía pero ella siempre prefirió no hablar mal de Diego pero llega un momento en que uno se cansa y eso fue lo que le pasó a Vero".





"Esto de las acciones legales me parece otra payasada más de su abogado. Iniciar acciones legales o bozal legal por todo, es más de lo mismo. Uno no puede contar lo que está pasando", finalizó.