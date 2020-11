El Chino Maradona habló de la muerte de Diego y reconoció desde qué año no hablaba con él

El sobrino del Diez se mostró conmovido por la muerte del ex futbolista a los 60 años y contó que fue el velatorio. Video.

El Chino Maradona habló después de ir al velatorio de Diego Maradona, quien falleció el miércoles a los 60 años.

Se trata del hijo de Kity, una de las hermanas del ex futbolista, con quien no tenía contacto desde 2014.

El Chino reveló que se encontró con Johny Espósito, quien fue una de las últimas personas en ver con vida a Diego en el country de Tigre, en la noche del martes a las 23 horas, según consta en el informe de la Fiscalía.

"Estuve anoche con Johny pero hablamos muy poco de lo que sucedió. Mi primo era uno de los más afectados porque fue el que últimamente estaba al lado de mi tío. Nos abrazamos fuerte y lloramos. Más adelante habrá tiempo para hablar de lo que pasó ayer", indicó el Chino en el ciclo "Nosotros a la mañana", El Trece.

Y agregó: "Siempre a través de mi vieja seguía la salud de mi tío. Hablando con ella todos los días. Esto que pasó fue un balde de agua fría, nos sorprendió a todos".

"Estuve firme ahí. No me iba a detener nada después de lo que había pasado con mi abuelo", dijo sobre su concurrencia al velatorio.

Y aclaró que no tenía contacto con Maradona hace años: "En el 2014 fue la última vez que tuve contacto con mi tío, fueron muchos años. Era levantar el teléfono y hablar y con él y no lo hice, fue una mala decisión pero ya está. La vida es un segundo y no lo supe aprovechar el momento".

