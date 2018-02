Chino para que no utilice más su apellido trascendió que ambos llegaron a un acuerdo con su sobrino. Luego de la carta documento que Diego Maradona le envió alpara que no utilice más su apellido trascendió que ambos llegaron a un acuerdo con su sobrino.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con El Chino quien aclaró sobre este tema.





"Yo no llegué a ningún acuerdo con mi tío porque no tengo que llegar a un acuerdo con él, a mí no me mandó ninguna carta documento", explicó.





"El acuerdo fue entre Matías Morla y el abogado del teatro para cambiar el nombre de la marquesina, nada más que eso. Después sigue todo igual". Y aclaró: