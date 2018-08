Chino Maradona: "Claudia no tiene nada que ver, yo llamé a Burlando para que se encargue de mi divorcio"

El Chino Maradona dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró que fue él quien se contactó con el abogado Fernando Burlando para que lleve adelante su divorcio de Vanesa, su ex mujer y madre de su hija Uma. dialogó en exclusiva cony aclaró que fue él quien se contactó con el abogadopara que lleve adelante su divorcio de, su ex mujer y madre de su hija

vanesa-chino-maradona.JPG



"Claudia (Villafañe) no se mete, nunca lo hizo, no tiene nada que ver. Lo único que le pedí al doctor Burlando es que se encargue de hacerme el divorcio, eso es lo que le pedí y yo lo llamé para que me resuelva ese tema", comentó el sobrino del Diez.







"De la cuota alimentaria se tiene que encargar la madre, ni yo ni mi abogado. La madre se tendría que asesorar con un abogado por la cuota alimentaria".





Y sostuvo: "A Burlando le pedí que me haga el divorcio y el régimen de visitas, de la cuota alimentaria que se encargue la madre de pelearla".





Embed



"Yo solamente llevo lo que la madre me dice que Uma necesita. En este caso, leche y todo lo que me dice que la nena necesita, yo se lo llevo", finalizó el Chino.