La China Suárez sorprendió a Wanda Nara con una frase sin filtro durante una discusión telefónica

Se conocieron más detalles de la llamada que le hizo Wanda Nara a la China Suárez cuando empezó a sospechar de la posibilidad de que tenga un romance con su esposo, Mauro Icardi.

En esa charla, Wanda Nara le preguntó a la China Suárez el motivo por el que había viajado a París y la actriz fue tajante: "A c... a tu marido y no me lo pude c...”.

A su vez, Mariana Brey sostuvo que la empresaria le dijo a la actriz: “Ya te voy a cruzar, agarrate”.

Según Yanina Latorre, Wanda Nara tiene todo grabado y contó detalles de las críticas que la China Suárez habría disparado contra Paula Chaves.

“Dijo que era una mala persona, una atrevida, y que no entendía por qué se había metido en el tema", aseguró la panelista.