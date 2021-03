La China Suárez a Sofía Sarkany: "Cuando puedas pasate un ratito por acá, yo siempre te espero"

Eugenia "La China" Suárez despidió con un emotivo posteo a su amiga Sofía Sarkany, hija mayor de Ricky, quien falleció a los 31 años producto de una dura enfermedad y a días de haber dado a luz a Félix.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos", comenzó su mensaje la actriz.

"Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite", siguió con mucho dolor.

Y expresó: "Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo".

"Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", finalizó Suárez, mostrando un video su amiga bailando que ella misma grabó y donde se escucha su voz atrás.