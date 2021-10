La China Suárez reapareció en las redes tras su polémico comunicado

Como si nada hubiese pasado, Eugenia la China Suárez volvió a mostrarse en sus redes sociales feliz y contenta a una semana de haber explotado el Wandagate, donde Wanda Nara la acusó de ser la culpable de la infidelidad virtual de su marido, Mauro Icardi.

Fiel a su perfil desprejuiciado y libre de etiquetas, la actriz argentina por el momento continúa en España junto a sus tres hijos, su madre y su estilista y mano derecha, terminado de rodar la película que la llevó hasta la madre patria, y en medio del escándalo no tuvo pruritos hacerle pito catalán a los haters.

Lo cierto es que mientras el matrimonio Icardi-Nara sigue en pleno conflicto, si bien el futbolista insiste en conseguir el perdón de la madre de sus hijas que por el momento no cede, al menos públicamente, la China Suárez salió de paseo con Rufina, Magnolia y Amancio por las calles de Madrid. Y así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, desde la que no posteaba en su feed desde el estallido del escándalo el sábado pasado.

Decidida a mostrarle al mundo que está mejor que nunca, el primero de sus tres publicaciones -en las que no cerró los comentarios- fue un video selfie de 4 segundos donde sonríe a cámara, quedando en primer plano su bello rostro. Si hay algo que no tiene debate es que lo hermosa que es. Así entre los cometarios puede leerse, por ejemplo, que le dicen "Yo también haría desastres con esa belleza", y cosas por el estilo. Algo que parece una tontería, pero es un claro tiro por elevación destinado a Wanda Nara en esta guerra desatada, donde se disputan a Mauro Icardi.

En tanto, en el segundo posteo compartió otro video paseando por las calles de una avenida madrileña con sus hijos menores en su cochecito, mientras Rufina los acompaña con su monopatín. Con gafas de sol color caramelo, la China Suárez camina muy relajada con una mano en el bolsillo y sonríe a cámara, entre altiva e irónica. Al tiempo que también hizo una tercera publicación donde se muestra de piernas abiertas con una galletita helada, asegurando "La única forma de comer helado".

Aunque aquí los haters saltaron rápidamente, tomando una clara postura en favor de Wanda Nara, al dispararle comentarios tales como "No es lo único que te comes en España", generando un inmediato debate entre sus más de 5.6 millones de seguidores. Así, sus lovers la defendieron con respuestas del tipo "La que puede, puede y la que NO, critica jajajaja Que rico!!!! Te amoooooooo chinaaaaaaa".