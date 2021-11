La China Suárez quiso burlarse de quienes dicen que no le quedan amigas pero le salió mal

Después de que se dijese que a causa del Wandagate se había quedado sin amigas, en la últimas horas la China Suárez se mostró muy bien acompañada y no dejó de repartir chicanas, aunque también recibió filosos comentarios.

Después de que Ángel de Brito asegurase que a causa del Wandagate se había quedado casi sin amigas, en la últimas horas la China Suárez se mostró muy bien acompañada y no dejó de repartir chicanas, aunque también recibió filosos comentarios.

Sabido es que después del escándalo que la tuvo como una de las protagonistas junto a Mauro Icardi y Wanda Nara, por la relación furtiva que intentó establecer con el futbolista del PSG, la imagen de la China Suárez cayó en picada y la mayoría de sus amistades del medio le pasaron factura y se alejaron de ella, no fuera cosa que también intentase conquistar a sus maridos.

Tal es el caso de Paula Chaves, Zaira Nara o Mery del Cerro, quienes sentaron su posición a favor de Wanda y decidieron cortar toda relación con la ex Casi Ángeles.

Así, masticando bronca aunque jamás lo demuestre, la China Suárez hizo una suerte de catarsis vengativa en las últimas horas desde su cuenta de Instagram donde se mostró rodeada de cuatro 'amigas', con el irónico mensaje "Lo siento bebés" y arrobando a las cuatro chicas de la foto.

Si bien no son famosas como Chaves o Zaira, son amigas al fin o al menos allegadas como para que le hagan el aguante y pueda mostrarle al mundo que no se quedó sola. Ellas son Pilar Hansen, Celeste Bastistella (productora creativa de ViacomCBS y ex asistente personal de Jey Mammon), Camila del Santo y Luli Muñiz.

Claro que la chicana no le salió del todo bien a la China Suárez. Porque ni bien compartió la imagen de la venganza, ante las calumnias que perjuraron que se quedó sin amigas, sus seguidores lo primero que hicieron fue chicanearla con mensajes del estilo "Por un momento pensé que era Paula Chaves, clon", o "Uh flasheé que era Paula Chaves jajajjaj", refiriéndose Pilar que es quien sacó la selphie y está en primer plano.