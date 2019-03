En la tarde del jueves, durante la presentación oficial de "Argentina, tierra de amor y venganza" (Lunes 11 a las 22 hs por El Trece), La China Suárez dialogó a solas con PrimiciasYa.com y reveló todos los secretos de esta mega producción de época.





Benjamín Vicuña, además de Gonzalo Heredia, Delfina Chaves y el español Albert Baró, conocido por su papel en "Merlí".





"Estoy muy contenta, ansiosa y su vez nerviosa. Tengo muchas ganas de que el público vea ya el trabajo que estamos haciendo y por suerte falta poco. Ya hemos grabado más de 30 capítulos, es mucho. Por lo general se empieza una tira con menos capítulos grabados y es un privilegio el no tener que estar apurados", señaló la China.

Y luego remarcó: "Es una novela en la que no nos podemos dar el lujo de no estar apurados porque hay mucha producción con lo de la guerra, muchos efectos y todo eso así que era necesario".





Con respecto a cómo espera que sea la respuesta del público, indicó: "Ojalá a la gente le gusto porque hay mucho trabajo y en todo sentido, decorado, vestuario, libros, historia, actores... Creo que va a gustar".





Vicuña y la China, pareja en la vida real pero que en la ficción no tendrán una historia de amor: "Con Benja no nos cruzamos por ahora, al menos hasta el capítulo 60. Hay que preguntarles a los guionistas qué pasará más adelante. Pero no sé cómo seguirá la historia".





Fernán Mirás: "En estos capítulos que hemos grabado tengo muchas anécdotas con Fernán, es un gran compañero y nos reímos mucho. Encontré una persona increíble además de ser un actor espectacular. Toda mi vida lo admiré y quise trabajar con él. También tengo muchas escenas con Andrea Frigerio, nos reímos mucho y eso es bueno". Por otro lado, reveló que cumplió un deseo: el de trabajar con





"Argentina, tierra de amor y venganza" narra cómo dos Raquel (Suárez) buscando una nueva vida pero terminará siendo víctima de la trata de mujeres. En su camino, aparecerá Moretti (Heredia), que quedará fascinado con ella e intentará rescatarla. La historia denarra cómo dos amigos (Vicuña y Baró) escapan de la Guerra Civil española y se refugian en nuestro país. Pero no serán los únicos que buscarán asilo en Argentina, a donde también llegarábuscando una nueva vida pero terminará siendo víctima de la trata de mujeres. En su camino, apareceráque quedará fascinado con ella e intentará rescatarla.





Embed Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino