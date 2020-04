La China Suárez mostró un video inédito de ella misma muy enojada

Eugenia "La China" Suárez mostró en las redes sociales un video de ella enojadísima.

Se conocieron imágenes de la actriz en un video íntimo donde se la ve peleando con su hermano hace varios años atrás.

LEER MÁS: La China Suárez mostró su rutina de ejercicios para esta cuarentena

En el video se la ve a La China peleando con su hermano porque ya no lo toleraba.

Incluso, hasta se la escucha gritándole "¡Basta!", mientras se mostraba con una cara seria y muy enojada.

"CuarentenaMood. Mamá me manda este video en donde al parecer no quería que mi hermano me molestara. Like si estás igual", explicó Suárez en el posteo de Instagram.

LEER MÁS: Ensambladísimos: la divertida foto de Vicuña con sus hijos y Rufina Cabré

Cabe recordar que durante la cuarentena obligatoria la actriz fue reflejando distintas sensaciones e interactuando más que nunca en las redes.