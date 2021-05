A La China Suárez le criticaron el ombligo: su original respuesta

Eugenia "La China" Suárez llegó hace unos días de Miami donde se encontraba con sus hijos de vacaciones y ante las cámaras de "Intrusos", América, negó apenas arribada al aeropuerto de Ezeiza cualquier crisis o distanciamiento con su pareja, Benjamín Vicuña.

"No me vacuné porque tengo que esperar tres meses pero mi mamá sí", indicó la actriz, quien hace poco transitó el coronavirus.

Además, confirmó que pudo conocer a Félix, el hijo de su gran amiga Sofía Sarkany, quien falleció a los 31 años a fines de marzo de este año. "Pude conocer a su bebé y estar con la familia, es un tema muy delicado", comentó.

Y sobre los rumores de separación, La China aclaró: "No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada. Es un viaje que tenía programado de antes pero tuve que postergarlo porque me enfermé de covid".

Lo cierto es que hace unas horas, la actriz compartió una postal de su viaje a Miami en Instagram y muchos usuarios le mencionaron a su ombligo.

Al ver los comentarios, Suárez explicó sin vueltas: "En el ombligo tengo una hernia post embarazos. Se opera pero por ahora ni ganas. Ya nos hicimos amigos".

