La China Suárez habló en Jujuy por primera vez tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Eugenia La China Suárez hizo las valijas y viajó a la provincia de Jujuy con sus hijos, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

Por un momento, la actriz dejó atrás el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara y disfruta del Norte argentino, donde viajó para terminar de rodar la película Objetos, con el actor español Álvaro Morte, conocido en nuestro país por su personaje en la serie La casa de papel.

Desde su cuenta de Instagram, Suárez se mostró conmovida por recorrer los paisajes de la provincia, que le trajeron muchos recuerdos familiares.

"Jujuy y alguna fibra que tocó en mi. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa", indicó La China Suárez en Instagram.

Y añadió: "Una noche con mis hijos comiendo humitas y empanadas, escuchando música y entendiendo que nunca necesité más que eso para ser feliz". "Qué lindo es nuestro país", expresó en otra postal.

En la ciudad del norte, La China Suárez se animó a dar la primera nota a los medios locales y se esperaban jugosas declaraciones pero nada de eso pasó. La actriz solo se limitó a hablar de lo contenta que estaba en ese lugar y las ganas de recorrerlo que tiene.

Recordó que su papá era de Salta y creció entre peñas y folklore por eso siente que la provincia le tocó fibras profundas y recuerdos de su niñez. Sobre el escándalo en cuestión no dijo ni una palabra.

"Con mi familia, amigos, compañeros, me encanta Jujuy, nunca había estado acá. Mi papá era de Salta así que me quedé escuchando folklore y fuimos a una peña, fue como volver a la infancia. Nos quedan unos días más filmando. No me dejan decir nada de la película pero es espectacular", indicó en charla con el medio Somos Jujuy.